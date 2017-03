Ermittler fanden das Handy der vermissten Studentin.

© dpa

Regensburg

Handy der vermissten Studentin gefunden

Seit dem Wochenende wird die 20-jährige Studentin Malina K. vermisst. Inzwischen wurde ihr Handy am Donauufer in Regensburg gefunden. Die Polizei will deshalb vielleicht sogar auf Tauchgang gehen.