Hai „Fluffy“ will an Land

Sydney

Hai „Fluffy“ scheint das weite Meer nicht genug gewesen zu sein: Immer wieder versucht der junge Weiße Hai im australischen Sydney an Land zu schwimmen. Um den Hai mit Orientierungsproblemen vor dem Tod zu schützen, holten ihn Forscher aus dem Meer und brachten ihn für eine Nacht in ein Aquarium.

Sydney. Wegen Orientierungsproblemen hat ein junger Weißer Hai in der australischen Millionenmetropole Sydney seine Nachtruhe im Aquarium gefunden. Das anderthalb Meter lange Tier wurde in Manly Beach aus dem Wasser gefischt, einem von Sydneys weltbekannten Stränden. Dort hatte der Hai mehrmals versucht, an Land zu schwimmen. Alle Versuche, ihn dauerhaft ins Wasser zurück zu bugsieren, blieben ohne Erfolg.

Daraufhin wurde am Montagabend entschieden, ihn vorübergehend im Aquarium unterzubringen. Zuvor verpassten ihm die Retter noch den Namen „Fluffy“. Der Hai sollte im Lauf des Dienstags wieder im Meer ausgesetzt werden.

Einer der Helfer, Robbie McCracken, sagte, „Fluffy“ habe eine gute Chance, den Ausflug ohne bleibende Schäden zu überleben. „Das Tier kann sich besser erholen, wenn es in seiner natürlichen Umgebung ist“, sagte der Meeresbiologe im TV-Sender Channel Nine. „Wir denken, dass er aus Versehen in eine Gegend geriet, wo er nicht hinwollte. Und dann war er ein bisschen müde und erschöpft und gestresst durch all die Wellen und die Leute rundum.“

Von RND/dpa