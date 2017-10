Dem Mann wird vorgeworfen, die Schleusung von 328 Flüchtlingen organisiert zu haben.

Nach Festnahme in Strande

Haftbefehl gegen mutmaßlichen Schleuser

Einen Tag nach der Festnahme des mutmaßlichen irakischen Schleusers in Strande bei Kiel werden weitere Details bekannt: Insgesamt 17 Beamte der Bundespolizei hatten den 27-Jährigen am Mittwoch in den frühen Morgenstunden zu Hause im Ostseebad gestellt und abgeführt. Der Mann bestreitet die Vorwürfe.