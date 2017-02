Ein Häftling ist in einem Gefängnis in Österreich in einen Mülltransporter geklettert und so unbemerkt aus der Haftanstalt geflohen. (Symbolbild)

Österreich

Häftling entkommt im Müll-Transport aus Gefängnis

Er kletterte in einen Mülltransporter und fuhr davon: In Österreich gelang einem Häftling so die Flucht aus dem Gefängnis.