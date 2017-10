Ein Kinderwagen gerät an einem Bahnhof in den Sog eines Güterzugs.

Schockmoment am Bahnsteig

Güterzug reißt Kinderwagen mit

Videoaufnahmen einer Überwachungskamera an einem Bahnhof in England zeigen, wie gefährlich es ist, einen Kinderwagen unbeaufsichtigt am Bahnsteig stehen zu lassen.