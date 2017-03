Ist sich sicher, dass sein Sohn Andreas nicht an Depressionen gelitten hat: Günter Lubitz.

Germanwings-Absturz

Günter Lubitz: Unser Sohn war nicht depressiv

Vor zwei Jahren ließ Co-Pilot Andreas Lubitz eine Germanwings-Maschine absichtlich über den französischen Alpen abstürzen. Alle 150 Menschen an Bord des Flugzeugs kamen dabei ums Leben. Doch Lubitz’ Vater zweifelt an der offiziellen Unglücksursache – und nimmt seinen Sohn in Schutz.