Große Nachfrage nach der Boarisch-Sprachlerntafel für Flüchtlinge.

© dpa

Integration

Große Nachfrage nach „Boarisch für Flüchtlinge“

Ein Verein will Flüchtlingen helfen, sich in Bayern zurechtzufinden. Er hat deshalb eine Sprachlerntafel herausgebracht – mit wichtigen Begriffen in Bairisch. Die Nachfrage danach ist sogar größer als nach der Sprachtafel für Hochdeutsch.