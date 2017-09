© dpa (Symbolbild)

Bei Vinnitsa

Größtes Munitionslager der Ukraine brennt

In der Ukraine ist das größte Munitionslager des Landes in Brand geraten. Wie die russische Agentur Tass am Mittwoch unter Berufung auf die örtliche Polizei mitteilte, mussten die Anwohner im Umkreis von 15 bis 20 Kilometern in Sicherheit gebracht werden.