Diese Granate steckte in einem Paket.

© Bundeszollverwaltung

Lieferung aus Norwegen

Granate per Post verschickt

In Bayern haben Zollbeamte eine fast 100 Jahre alte Granate abgefangen. Das Paket war in Norwegen an einen privaten Sammler in Deutschland adressiert – und dieser durfte die ungewöhnliche Sendung sogar behalten.