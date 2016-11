In Lidl-Markt

Eine gefährliche Giftspinne ist in einem Bananenkarton in einem Lidl-Supermarkt gefunden worden. © dpa/Montage

Sie hassen Spinnen? Dann ist das hier eine Horrorvorstellung für Sie: Ein Kunde hat in einem Bananenkarton in einem Supermarkt eine Giftspinne entdeckt. Ein Biss des Tieres kann nach Angaben der Polizei tödlich sein.

Rotenburg. Nichts für Arachnophobiker: Eine gefährliche Giftspinne ist in einem Bananenkarton in einem Lidl-Supermarkt in Rotenburg (Niedersachsen) gefunden worden. Ein Kunde entdeckte die sogenannte brasilianische Bananenspinne und identifizierte sie auch gleich als solche, wie die Polizei mitteilte. Die Angestellten reagierten besonnen: Sie sperrten den Bereich ab und informierten die Polizei. Der Markt wurde daraufhin evakuiert.

Ein Gefahrentierexperte fing die Spinne ein. Weitere Tiere wurden bei dem Vorfall am Samstag nicht entdeckt, die gesamte Bananenlieferung wurde dennoch aus dem Supermarkt entfernt. Ein Biss der Spinne kann nach Angaben der Polizei tödlich sein.

