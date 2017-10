Gewürzmischung mit Salmonellen verunreinigt

Salmonellen in einer Petrischale. © dpa-Zentralbild

Rückrufaktion

Die Gewürzmischung „Orientgewürz“ des Herstellers „Heuschrecke Naturkost“ ist mit Salmonellen verunreinigt. Die Bakterien sollen an einer Partie ägyptischem Schwarzkümmel gefunden worden sein.

Berlin. In einer Gewürzmischung mit Schwarzkümmel sind Salmonellen entdeckt worden, das Bundesamt für Verbraucherschutz warnt vor dem Verzehr. Es handelt sich demnach um eine 30-Gramm-Gewürzmischung „Orientgewürz“ des Herstellers Heuschrecke Naturkost in Troisdorf bei Bonn. Die Gewürzdosen mit den Chargennummern 2979 (Mindesthaltbarkeitsdatum 17.03.2019) und 3688 (Mindesthaltbarkeitsdatum 01.09.2019 bis 08.09.2019) würden „aufgrund eines singulären Salmonellenbefunds in einer größeren Partie ägyptischen Schwarzkümmels“ zurückgerufen, teilte der Hersteller mit. Der Verbraucherschutz stehe im Vordergrund. Andere Chargen seien nicht betroffen.

Eine Salmonellenerkrankung äußert sich innerhalb weniger Stunden bis einige Tage nach dem Verzehr mit Durchfall, Bauchschmerzen, eventuell Erbrechen sowie leichtem Fieber. Das „Orientgewürz“ wurde nach Nordrhein-Westfalen, Berlin, Hessen und Niedersachsen geliefert.

Von RND/dpa