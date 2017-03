Mit Blumen und Trauerschmuck wurde in Freiburg der getöteten Studentin gedacht.

© dpa

Freiburg

Getötete Studentin – Anklage wegen Mordes erhoben

Im Fall des Sexualmords an einer Studentin in Freiburg hat die Staatsanwaltschaft Anklage wegen Mordes gegen den tatverdächtigen Hussein K. erhoben. Der Verdächtige sei vor dem Landgericht Freiburg nach Jugendstrafrecht angeklagt, teilte die Behörde am Donnerstag mit.