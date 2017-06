Tennis-Legende

Es soll um mehrer Millionen Euro gehen: Ein britisches Gericht hat Tennis-Legende Boris Becker für insolvent erklärt. Eine letzter Aufschub wurde abgelehnt.

Hannover. Boris Becker (49), deutsche Tennislegende mit Wohnsitz in London, ist von einem englischen Gericht für zahlungsunfähig erklärt worden. In dem Fall geht es um einen Kredit, den Becker schon 2015 der Privatbank Arbuthnot Latham & Co. hätte zurückzahlen müssen. Sein Anwalt bat das Gericht um einen letzten Aufschub, was allerdings abgelehnt wurde.

Rechtspflegerin Christine Derret erklärte, es gebe keine Hinweise, dass der sechsmalige Grand-Slam-Sieger seine Schulden bald zurückzahlen werde. Sie lehnte einen Aufschub von 28 Tagen ab und ordnete die Insolvenz an. „Man hat das Gefühl, dass der Mann seinen Kopf in den Sand steckt“, sagte Derret.

Beckers Anwalt John Briggs erklärte, es gebe Beweise, dass sein Mandant mithilfe einer Umschuldung seine Schulden bald bezahlen könne. Diese umfasse auch die Refinanzierung einer Immobilie auf Mallorca, die sechs Millionen Euro einbringen werde. Eine spanische Bank werde der Vereinbarung wahrscheinlich in etwa einem Monat zustimmen.

Briggs führte weiter aus, die Insolvenz werde wahrscheinlich dem Ansehen Beckers schaden. „Er ist nicht sehr erfahren, wenn es um Finanzen geht“, sagte Briggs. „Darüber hätte er vor langer Zeit nachdenken sollen“, kommentierte Derret.

Becker hatte zuletzt als Trainer von Novak Djokovic für Schlagzeilen gesorgt. Mittlerweile arbeitet er als Tennis-Experte für den TV-Sender Eurosport.

Von dpa/RND

