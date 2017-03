Bei Ellen DeGeneres

Der ehemalige US-Präsident Barack Obama war immer zu einem Scherz aufgelegt – von George W. Bush kann man das nicht behaupten. Dass der 70-Jähirge durchaus über sich selbst lachen kann, stellte er jetzt bei Ellen DeGeneres unter Beweis.

Los Angeles. Der frühere US-Präsident George W. Bush (70) amüsierte in der Talkshow von Ellen DeGeneres über Fotos, die ihn dabei zeigen, wie er bei der Amtseinführung von Donald Trump im Januar einen Regen-Poncho überziehen will. „War das das erste Mal, dass Sie solch einen Umhang angezogen haben?“, fragte ihn DeGeneres (59) in ihrer am Donnerstag ausgestrahlten Fernseh-Show. „Es sieht zumindest so aus“, antwortete der gut aufgelegte Ex-Präsident. Bush hatte den Bildern zufolge extreme Probleme, den durchsichtigen Poncho überzustreifen und gab am Ende sichtlich genervt auf.

DeGeneres zeigte Bush Fotos seiner Mutter in einer ähnlichen Situation. „Das ist genetisch“, witzelte der 70-Jährige. Von der Moderatorin bekam er dann einen neuen Poncho geschenkt - mit einer Art Bedienungsanleitung.

„Er hat mich jedenfalls nie so umarmt“

Doch das Poncho-Foto sollte nicht das einzige bleiben, über das sich die beiden lustig machen. Auch das Bild einer Umarmung der ehemaligen First Lady Michelle Obama sorgte für Unterhaltung. Mit geschlossenen Augen schmiegte er sich an die Wange der 53-Jährigen. Auf die Frage von DeGeneres, ob er sich Michelle näher fühle als dem ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama, antwortete er lachend: „Er hat mich jedenfalls nie so umarmt.“

Bush, der von 2001 bis 2009 Präsident der USA war, stellte in der Sendung seinen Bildband „Portraits of Courage“ vor. Der zeigt Porträts von 98 verwundeten Soldaten. Er habe vor fünf Jahren seine Leidenschaft für das Malen entdeckt, sagte Bush. Ihm sei nach dem Ende seiner Präsidentschaft „langweilig“ gewesen.

Von RND/dpa/are

Los Angeles