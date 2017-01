Die Ermittler gingen zunächst davon aus, dass die Täter den Automaten durch den Aufprall zerstören wollten, um an das Geld im Inneren zu gelangen.

Kurioses auf den Gleisen

Geldautomat bringt Güterzug zum Entgleisen

Was ist nur auf den Schienen los? Ein Güterzug ist am Donnerstagmorgen in Dinslaken entgleist, nachdem Unbekannte einen Geldautomaten auf die Schienen gelegt haben. Und in Mecklenburg-Vorpommern stand plötzlich ein Schneemann auf den Gleisen.