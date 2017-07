Umstrittene Exekution in den USA

Jarratt. Virginias Justizvollzugsbehörde teilte laut der Zeitung „Richmond Times Dispatch“ mit, die Exekution des 35-jährigen William Morva per Giftspritze am Donnerstag (Ortszeit) sei ohne Komplikationen verlaufen. Auf die Frage, ob er noch etwas zu sagen hätte, habe Morva mit „No“ geantwortet. Die Anwälte erklärten, dass der wegen zweifachen Mordes verurteilte Morva an Wahnvorstellungen litt. Beim Prozess seien die Geschworenen nicht über das Ausmaß der Krankheit informiert worden.

2006 hatte der damals wegen eines versuchten Raubüberfalls in Untersuchungshaft sitzende Morva einen Wächter und später auf der Flucht einen Sheriff erschossen. Laut Morvas Berufungsanwältin wurden die Taten von „einer chronischen psychischen Krankheit“ angetrieben. Die Tochter von einem der beiden Mordopfer bat um Gnade. Dessen Mutter verlangte die Vollstreckung des Urteils.

Die UN-Sonderberichterstatterin zur Todesstrafe, Agnes Callamard, und der Berichterstatter für das Recht auf Gesundheit, Dainius Puras, sprachen sich gegen die Hinrichtung aus. Sie seien zutiefst besorgt, dass Morvas Prozess gegen internationale Standards verstoßen habe.

Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International sprach sich nach der Exekution Morvas über Twitter erneut vehement gegen die Todesstrafe aus: Die Hinrichtung eines Mannes mit einer ernstzunehmenden psychischen Erkrankung sei ungeheuerlich. Die Todesstrafe solle ein für allemal abgeschafft werden.

The execution of William Morva, a man with a severe mental disability, is appalling. The #deathpenalty should be ended once and for all. pic.twitter.com/9UV4PdMNRn