Bei einem Unfall mit einem Geisterfahrer sind drei Menschen in Dortmund ums Leben gekommen. © dpa

Unfall in NRW

Horrorcrash auf der Autobahn 43 in NRW. Drei Menschen sterben bei einem Frontunfall mit einem Geisterfahrer bei Dortmund. Offenbar hat dichter Nebel die Sicht behindert.

Witten. Ein Geisterfahrer hat auf der Autobahn 43 nahe Dortmund zwei Menschen mit in den Tod gerissen. Zwei Autos krachten in der Nacht zu Sonntag an der Anschlussstelle Witten-Heven mit voller Wucht frontal ineinander, berichtete die Polizei.

„Die beiden 28 und 36 Jahre alten Fahrer und eine 24-jährige Frau, die in einem der Autos saß, wurden tödlich verletzt“, sagte ein Polizist. Welches Auto in die falsche Richtung fuhr, sei noch nicht. „Wir haben zwar eine Vermutung, aber die ist zur Stunde noch nicht spruchreif“, erklärte der Sprecher.

Unfallstelle bleibt bis in frühen Morgen gesperrt

In den Unfall war noch ein drittes Auto verwickelt. Hier sei es aber bei einem Blechschaden geblieben. Die Rettungskräfte fuhren mit einem großen Aufgebot zur Unfallstelle. Die Autobahn war in Richtung Wuppertal bis in die frühen Morgenstunden gesperrt.

Zeugen berichten, wie ein Auto gegen halb elf am Abend mit Fernlicht in die falsche Richtung fuhr. Es herrschte starker Nebel. Ein Auto konnte noch ausweichen, dann folgte der tödliche Frontalcrash, in den ein BMW und ein Golf verwickelt wurden.

Tödliche Unfälle mit Falschfahrern September 2016: Ein Geisterfahrer rammt auf der Autobahn A1 bei Euskirchen in Nordrhein-Westfalen frontal das Auto einer Familie. Mehrere Autofahrer hatten die Polizei über den Falschfahrer informiert – doch noch bevor die Einsatzkräfte den 32-Jährigen stoppen können, kommt es zu dem Unfall. Der Falschfahrer stirbt. Mai 2016: Eine 82-Jährige stirbt auf der A20 zwischen Lübeck und Wismar in Mecklenburg-Vorpommern. Sie war in falscher Richtung unterwegs und stieß gegen ein anderes Auto. Dessen Fahrer wird schwer verletzt. Januar 2016: In Rheinland-Pfalz kommt es an einem Wochenende zu gleich zwei tödlichen Geisterfahrer-Unfällen. Ein 21-Jähriger fährt betrunken in falscher Richtung auf die Eifel-Autobahn 48 – die Fahrerin eines entgegenkommenden Autos stirbt. Zudem kommt auf der A6 nahe Frankenthal ein 91-jähriger Geisterfahrer ums Leben. Nach einer kilometerlangen Falschfahrt war er frontal in zwei entgegenkommende Wagen gekracht.

Von RND/dpa

Witten-Heven