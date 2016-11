Ex-NBA-Star

Der ehemalige NBA-Star Dennis Rodman muss sich vor Gericht verantworten. Grund ist ein Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht, den der 55-Jährige bei einer Geisterfahrt verursacht haben soll.

Washington. Der ehemalige US-Basketballer Dennis Rodman muss sich wegen Fahrerflucht vor einem Gericht verantworten. Er soll im Juli auf der Autobahn Interstate 5 im US-Bundesstaat Kalifornien als Geisterfahrer unterwegs gewesen und frontal mit seinem Geländewagen auf ein entgegenkommendes Auto zugerast sein.

Feierte Rodmann vorher in einer Karaoke-Bar?

Der Fahrer dieses Wagens krachte bei einem Ausweichmanöver in eine Leitplanke, wie die Staatsanwaltschaft am Montag (Ortszeit) mitteilte. Rodman sei weitergefahren, ohne mit dem anderen Fahrer zu sprechen. Der 55-Jährige soll außerdem ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs gewesen sein. Medienberichten zufolge soll der fünfmalige NBA-Champion vor dem Unfall in einer Karaoke-Bar in Los Angeles gefeiert haben.

Wird Rodman in allen Anklagepunkten für schuldig erklärt, drohen ihm bis zu zweieinhalb Jahre Gefängnis. Der Fall soll am 20. Januar verhandelt werden.

Bizarrer Auftritt mit Kim Jong-Un

Rodman spielte mehrere Jahre in der US-Profibasketballliga NBA. Er bezeichnet sich selbst als guten Freund des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong-Un. Den Diktator besuchte er mehrmals in dem isolierten Land, vor gut zweieinhalb Jahren bei einem bizarren Auftritt, bei dem Rodmann ein Geburtstagsständchen für Kim gesungen hatte.

Zuletzt machte er von sich reden, weil er den künftigen US-Präsidenten Donald Trump im Wahlkampf unterstützte. „Wir brauchen keinen weiteren Politiker, wir brauchen einen Geschäftsmann wie Mr. Trump!“, schrieb Rodmann vor der US-Wahl bei Twitter.

Von dpa/sid/zys/RND

Washington