Polizisten betreten das Landratsamt in Pfaffenhofen an der Ilm in Bayern.

© dpa

Pfaffenhofen

Geiselnahme in Jugendamt unblutig beendet

Über Stunden hielt ein Mann die Polizei im Landkreis Pfaffenhofen in Atem: Der mutmaßliche Täter hatte eine Jugendamtsangestellte in seine Gewalt gebracht. Am Mittag konnte der Mann festgenommen werden.