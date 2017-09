Einem 27-Jährigen drohen zwei Jahre Haft.

© dpa

Nach Unfall

Gaffer von Heidenheim stellt sich den Behörden

Der öffentliche Druck wurde zu groß: Ein 27-Jähriger hat sich am Mittwoch den Behörden gestellt. Am Sonntag hatte er an einer Unfallstelle bei Heidenheim einen verunglückten Motorradfahrer mit dem Handy gefilmt. Hilfe leistete der Gaffer nicht. Ihm drohen zwei Jahre Haft.