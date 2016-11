„Ein Gefühl des Ozeans“ sollte die neue Schlittschuhbahn im japanischen Spaceworld Park verleihen – das versprach das Unternehmen jedenfalls in seiner Werbung.

© STR

Aufschrei in Japan

Freizeitpark friert tote Fische in Eislaufbahn ein

In Japan wollte ein Freizeitpark seinen Besuchern eine neue Attraktion bieten und ließ 5000 Fische in einer Eislauffläche einfrieren. Die Idee kam nicht gut an.