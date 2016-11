Nichts Verwerfliches: Das Wuppertaler Landgericht spricht die „Scharia-Polizei“ frei.

© dpa

Gerichtsurteil

Freispruch für Wuppertaler „Scharia-Polizei“

Die „Scharia-Polizei“ ist in Deutschland nicht strafbar – so hat das Landgericht Wuppertal geurteilt, das in dem Auftritt der Islamisten einen Ausdruck von Meinungsfreiheit sieht. Der Fall hatte bundesweit für Empörung gesorgt.