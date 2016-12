In einer schwarzen Limousine fuhr Frauke Petry am Donnerstag zu ihrer Hochzeit im Leipziger Mendelssohn-Haus vor.

© Dirk Knofe

AfD-Chefin heiratet Pretzell

Frauke Petry: Heimliche Hochzeit in Leipzig

Die AfD-Bundesvorsitzende Frauke Petry und ihr Lebensgefährte Marcus Pretzell haben heimlich in Leipzig geheiratet. Zur Trauung im Mendelssohn-Haus ist das Paar am Morgen in einer abgedunkelten Limousine vorgefahren.