Wut auf den Ex: Zwei Frauen sollen ihren Verflossenen nackt in einem Wald in Brandenburg ausgesetzt haben.

Prozessbeginn

Frauen setzen Ex nackt im Wald aus

Erst waren sie Kontrahentinnen, dann Verbündete: Zwei Frauen haben sich gemeinsam an ihrem Ex-Partner gerächt. Sie sollen ihn in ihrer Wut nackt in einem Wald in Brandenburg ausgesetzt haben. Nun müssen sich die Frauen vor Gericht verantworten.