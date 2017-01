In Baden-Württemberg hat eine Frau ihre dreckige Wäsche in der Umkleidekabine eines Schwimmbades gewaschen.

Polizei muss anrücken

Frau wäscht Schmutzwäsche im Schwimmbad

Eine 65-Jährige hat ihre dreckige Wäsche in einem Schwimmbad in Baden-Württemberg gewaschen. Eine Mitarbeiterin erwischte die Frau, als sie ihre schmutzigen Klamotten von Hand und mit Flüssigwaschmittel in einem Waschbecken wusch.