Nach der Vergewaltigung einer Camperin am Wochenende in Bonn sucht die Polizei mit Hochdruck nach dem Täter. (Symbolfoto) © dpa

Überfall in Bonn

Aus einem Zelt-Wochenende wurde ein Alptraum: Eine Frau und ihr Freund sind in Bonn von einem Mann überfallen worden. Der Täter vergewaltigte die 23-Jährige – dann floh er. Die Polizei sucht mit einem Phantombild nach ihm.

Bonn. Nach der Vergewaltigung einer Camperin am Wochenende in Bonn sucht die Polizei mit Hochdruck nach dem Täter. Sie setzte einen Hubschrauber und auch einen Spürhund ein – bisher erfolglos. Die Beamten gingen Hinweisen aus der Umgebung nach, sagte ein Sprecher am Montag. Am Nachmittag veröffentlichte die Polizei außerdem ein Phantombild. „Das Paar selbst konnte eine sehr gute Beschreibung des Täters abgeben“, sagte ein Polizeisprecher.

Polizei sucht „brutalen Sexualtäter“

Demnach fahnden die Ermittler nach einem 20 bis 30 Jahre alten Tatverdächtigen. Der Mann soll etwa 1,80 Meter groß und dunkelhäutig sein sowie gebrochenes Englisch sprechen. Nach Angaben der Zeugen trug der Mann eine helle Jeans sowie eine kurze Sommerjacke und hatte ein langes Messer – eine Art Machete – bei sich. Die Polizei spricht von einem „brutalen Sexualtäter“.

Wie die Polizei berichtete, hatten die 23-Jährige und ihr Freund am Wochenende auf einer Wiese im Naturschutzgebiet Siegaue gezeltet. In der Nacht von Sonnabend auf Sonntag seien sie von einem Mann überfallen und mit einem größeren Messer bedroht worden. Der Täter habe den Mann „massiv“ bedroht und die Frau gezwungen, aus dem Zelt zu kommen – draußen habe er sie vergewaltigt. Anschließend sei er geflohen. Der 26 Jahre alte Freund habe schließlich die Polizei und Rettungskräfte von seinem Handy aus alarmiert. Er und seine Freundin seien in seelsorgerischer Betreuung

Von dpa/RND/wer