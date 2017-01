Die Bilder der abgemagerten Bären sorgen für Empörung.

© youtube/Screenshot

Indonesien

Fotos von abgemagerten Bären sorgen für Empörung

Sie sind abgemagert bis auf die Knochen – und sie betteln mit hochgereckten Armen um Essen: Im Internet aufgetauchte Fotos von abgemagerten Malaienbären in einem privaten Tierpark in Indonesien sorgen weltweit für Empörung. Tausende fordern per Petition die Schließung der Anlage