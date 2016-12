Eine Maschine vom Typ ATR 42 Turboprop ist in Pakistan abgestürzt

Pakistan

Flugzeug mit 47 Menschen an Bord abgestürzt

Minuten vor der geplanten Landung in Islamabad verlor die Maschine den Kontakt zum Tower: In Pakistan ist ein Flugzeug mit 47 Menschen an Bord abgestürzt.