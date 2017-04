Barcelona

Wegen eines Motorschadens musste der Pilot eines Sportflugzeugs auf der Autobahn notlanden. Bei der Notlandung auf dem Seitenstreifen der vielbefahrenen Straße nordöstlich von Barcelona wurde niemand verletzt.

Barcelona. Ein Kleinflugzeug mit Motorproblemen ist am Sonntag auf dem Seitenstreifen einer vielbefahrenen Autobahn in der Nähe von Barcelona notgelandet. In einem im katalanischen Fernsehen verbreiteten Video ist zu sehen, wie die zweisitzige Maschine des Typs „Tecnam P92“ aufsetzt, während nur wenige Meter entfernt Fahrzeuge vorbeirauschen. Der Zwischenfall habe sich am frühen Nachmittag auf der Autobahn AP-7 in der Nähe der Ortschaft Cardedeu ereignet, berichtete die Zeitung „El País“.

Les imatges de l'aterratge d'emergència de l'avioneta en plena AP-7. Tota la informació: https://t.co/UWprAZo0eg pic.twitter.com/ToZsYf1X0J — 324.cat (@324cat) April 2, 2017

Sicherheitskräfte der Feuerwehr sperrten den Landebereich ab und sorgten so laut der Zeitung dafür, dass niemand verletzt wurde. Mit einem Abschleppwagen und demontierten Tragflächen wurde das Sportflugzeug abtransportiert. Das berichtet das katalanische Nachrichtenportal „324.cat“ beim Kurznachrichtendienst Twitter.

🔴 En directe des de l'AP-7, on retiren l'avioneta que ha fet una aterratge d'emergència https://t.co/JGvIsLkG6C pic.twitter.com/7rPlApUsQs — 324.cat (@324cat) April 2, 2017

