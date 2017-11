Floridas Kampf gegen die Sturmfolgen

„Snowbirds“ landen im Schutt

Florida ist der Klassiker für Urlauber, die im Winter wärmende Sonne suchen. In diesem Jahr kämpft der südliche US-Bundesstaat fieberhaft mit den Folgen von Hurrikan „Irma“. Eine Begutachtung der Schäden.

Key West. Ein Bulldozer macht sich an dem riesigen Schutthaufen zu schaffen. Autoteile, Boote und jede Menge Kühlschränke – alles liegt meterhoch aufgetürmt entlang der Straße, die eigentlich zu den Traumrouten dieser Welt gehört. Floridas Highway No. 1 führt vom Festland auf 125 spektakulären Meilen über die Inselkette der Keys bis nach Key West – dem südlichsten Punkt des US-Staates, nur 90 Meilen von Kuba entfernt. Die Inselkette wurde wie der gesamte Süden Floridas am 10. September von Hurrikan „Irma“ getroffen und schwer verwüstet.

Sieben Wochen später sind die Schäden längst nicht beseitigt - und die Hauptsaison für die Touristen in dem Sonnenschein-Staat steht bevor. Über die Wintermonate ist das milde Klima Floridas bei Urlaubern aus aller Welt besonders beliebt, nicht zuletzt bei denen aus Deutschland. „Snowbirds“ werden die Winterflüchtlinge liebevoll genannt. Mit Flugzeugen und Kreuzfahrtschiffen reisen jährlich mehrere Hunderttausend Deutsche an die Südspitze der USA, um schneeweiße Strände, unberührte Wildnis und in Orlandos Disney World das Gegenteil davon zu genießen.