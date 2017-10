Tod in der Basilika: In der berühmten Kirche Santa Croce in Florenz wurde ein spanischer Tourist von einem herabfallenden Stein erschlagen.

Basilika Santa Croce

Florenz – Tourist in Kirche von Stein erschlagen

Sie ist die berühmteste Kirche in Florenz – und eine der bekanntesten in Italien. In der Basilika Santa Croce liegen Michelangelo, Galileo Galilei und Niccolo Machiavelli begraben. Einem spanischen Touristen wurde jetzt die Besichtigung des Barock-Bauwerks zum tödlichen Verhängnis.