Gewaltsame Demonstrationen beim G20-Gipfel in Hamburg.

© dpa (Archiv)

G20-Proteste

Flaschenwerfer muss 16 Monaten in Haft

Wegen eines Flaschenwurfs auf Polizisten am Rande des G20-Gipfels hat das Amtsgericht Hamburg einen 31-jährigen Ungarn zu 16 Monaten Gefängnis ohne Bewährung verurteilt. Die Flasche hatte die Beamten am 8. Juli nicht getroffen, sie war am Boden zerschellt.