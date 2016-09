In einem Berliner Supermarkt soll ein Filialleiter einen Ladendieb so brutal geschlagen haben, dass das Opfer wenige Tage später starb. © dpa

Berlin

Ein 34-Jähriger ist offenbar an den Folgen einer Prügelattacke gestorben. Der Filialleiter eines Supermarktes hatte den Moldawier beim Ladendiebstahl erwischt – doch statt die Polizei zu rufen, fügte er dem Mann schwere Verletzungen zu.

Berlin. In einem Berliner Supermarkt soll ein Filialleiter einen Ladendieb so brutal geschlagen haben, dass das Opfer wenige Tage später starb. Die Gewalttat ereignete sich nach Polizeiangaben vom Donnerstag bereits am 17. September. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei war der Moldawier beim Ladendiebstahl erwischt worden. Anstatt die Polizei zu rufen, habe der 29-jährige Filialleiter dem 34-Jährigen schwere Gesichtsverletzungen zugefügt.

34-Jähriger erliegt Verletzungen

Das 34-jährige Opfer erschien am 19. September daraufhin bei einem Arzt, der ihn ins Krankenhaus schickte. Einen Tag später starb der Mann.

Die Polizei durchsuchte den Supermarkt im Bahnhof Lichtenberg am vergangenen Dienstag, zwei Verantwortliche des Geschäftes wurden festgenommen. Gegen den 29-jährigen Filialleiter erließ ein Richter Haftbefehl wegen Körperverletzung mit Todesfolge. Der Polizei liegen Hinweise vor, dass es in dem Supermarkt bereits früher zu Angriffen auf Ladendiebe kam.

Von RND/dpa

Lichtenberg, 10317 Berlin