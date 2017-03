Nach der Rettungsaktion brauchten Pferd und Kameraden eine ausgiebige Dusche.

© Marcel Praters (Feuerwehr Zschoppach

Per Radlader

Feuerwehr rettet Pferd aus Schlammgrube

Dramatischer Einsatz in Sachsen: In der Nähe von Leipzig war ein Pferd in eine Schlammgrube gestürzt, das Tier drohte zu versinken – allein konnte es sich nicht mehr befreien. Aber dann kam die Feuerwehr.