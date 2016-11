Fahrer rettet Insassen

Es war kein guter Abend für die Fans des FC Bayern München – für 53 hätte der Tag aber noch schlimmer enden können: Auf der Rückreise ging ihr Bus in Flammen auf. Der Fahrer holte die Fans gerade noch rechtzeitig heraus.

Dortmund. Nach dem Topspiel bei Borussia Dortmund ist ein Fanbus des FC Bayern München auf der Rückfahrt in Flammen aufgegangen. Der Busfahrer und die 53 mitreisenden Fans blieben unverletzt, wie die Polizei in Dortmund am Sonntag mitteilte. Sie setzten ihre Heimreise mit einem Ersatzbus fort.

Busfahrer verhindert Schlimmeres

Der 55 Jahre alte Busfahrer hatte am späten Samstagabend auf der Autobahn 45 am Westhofener Kreuz zunächst Qualm aus dem Motorraum und dann auch Flammen gesehen und die Passagiere daraufhin sofort zum Aussteigen aufgefordert – damit verhinderte er wahrscheinlich Schlimmeres: Denn kurz darauf brannte der Bus vollständig aus. Die Feuerwehr Schwerte veröffentlichte auf ihrer Facebookseite Bilder des Unglücks.

Brandursache war ein technischer Defekt, wie die Polizei weiter mitteilte. Es entstand ein Schaden von rund 200 000 Euro. Die A 45 in Richtung Frankfurt wurde über Stunden gesperrt.

Der FC Bayern hatte das Auswärtsbeispiel am Samstagabend in Dortmund mit 0:1 verloren.

Von dpa/RND/wer

Schwerte