Die Polizei Mönchengladbach veröffentlichte ein Bild von dem Baum, in dem sie den toten Körper des Jugendlichen aufgefunden hatte.

Mönchengladbach

Familientragödie um Toten auf dem Baum

Die Hinweise, dass es sich bei dem Toten in Mönchengladbach um einen Jugendlichen mit traumatisierender Vergangenheit handeln soll, verdichten sich. Nach einer Familientragödie landete der junge Mann auf der Straße, wurde selbst Straftäter. Jetzt ist er vermutlich tot. Starb dort, wo er sich zuletzt am liebsten aufhielt: in der Höhe.