Verkehrskontrolle (Symbolbild): In Mecklenburg-Vorpommern hat ein 19-Jähriger Polizist gespielt – weil es sein Traumberuf ist. © dpa

Verkehrskontrolle

Das war keine gute Bewerbung: In Mecklenburg-Vorpommern hat sich ein 19-Jähriger als Polizist verkleidet und Autofahrer kontrolliert. Er wollte schon einmal üben: Polizist ist sein Traumberuf. Jetzt ermitteln die echten Beamten gegen ihren falschen Kollegen.

Pasewalk. Dem Autofahrer kam die Sache seltsam vor. Zwar hatte der Mann Polizei-Kleidung getragen. Aber sein Auftreten war „etwas suspekt“ gewesen. Also hielt der Autofahrer die nächste Polizeistreife an und berichtete den Beamten, was er gerade erlebt hatte.

Die Polizei berichtete am Sonnabend über den Vorfall. Demnach hatte ein 19-Jähriger am späten Freitagabend in Pasewalk (Landkreis Vorpommern-Greifswald) einen anderen Verkehrsteilnehmer mit seinem Auto angehalten und ihm vorgeworfen, dass er zu schnell gefahren sei. Der angebliche Polizist trug ein T-Shirt und eine Hose mit dem Schriftzug „Polizei“.

Falsche Polizist will sich bewerben

Der Autofahrer durfte offenbar weiterfahren. Als er anschließend die Polizeistreife traf, erzählte er den Beamten von der Verkehrskontrolle. Die echten Polizisten machten daraufhin den falschen Kollegen im Stadtgebiet von Pasewalk ausfindig und stellten ihn zur Rede. Der 19-Jährige gab als Grund für die gespielte Kontrolle an, dass er Polizist werden wolle und seine Bewerbung bald einsenden werde.

Die Streifenpolizisten klärten daraufhin den jungen Mann darüber auf, dass Amtsanmaßung eine Straftat ist. Den 19-Jährigen erwartet ein Verfahren. Die falsche Polizeikleidung, die der junge Mann im Internet bestellt hatte, wurde zunächst sichergestellt.

Zu den Bewerbungschancen des 19-Jährigen äußerte sich die Polizei nicht.

Von dpa/RND/wer

Pasewalk