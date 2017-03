Im Internet brüstete sich der 19-jährige Marcel H. mit dem Mord des neunjährigen Jaden.

© Polizei Bochum

Mutmaßlicher Kindermörder

Fall Marcel H.: Was wir wissen – und was nicht

Seit Tagen sorgt der mutmaßliche Kindermörder Marcel H für Schlagzeilen. Am Donnerstagabend stellte sich der 19-Jährige in Herne der Polizei. Ein Überblick: Was wir über den Fall bisher wissen – und was nicht.