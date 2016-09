Die Beschuldigten sollen in ihrem Haus in Höxter zwei Frauen so schwer misshandelt haben, dass sie starben

Paar ab Oktober vor Gericht

Fall Höxter: Staatsanwalt erhebt Mord-Anklage

Über Jahre hinweg soll ein Paar mehrere Frauen in ein Haus nach Höxter in Ostwestfalen gelockt und dort schwer missbraucht haben. Zwei der Opfer starben. Nun klagt die Staatsanwaltschaft den Mann und die Frau wegen Mordes an.