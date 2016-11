Die Angeklagte Angelika W. vor dem Landgericht Paderborn.

Prozess um „Horror-Haus“

Fall Höxter: Angeklagte schildert grausige Details

Zwei Frauen sollen Angelika und Wilfried W. getötet haben – mit Kontaktanzeigen hatten sie sie in ihr „Horror-Haus“ in Höxter gelockt. Am Mittwoch schilderte die Angeklagte vor dem Landgericht Paderborn grausame Details.