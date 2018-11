Frankenberg

Ein Radfahrer ist im Landkreis Mittelsachsen gegen ein Werbeschild geprallt und gestorben. Der 65-Jährige war am Samstagmittag in Frankenberg aus noch ungeklärter Ursache gegen das Schild geprallt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Obwohl Passanten sofort Erste Hilfe leisteten, erlag der Mann noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen.

Von dpa