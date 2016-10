Facebook-Video zum Drogenmissbrauch

Diese Szenen sind nur schwer zu ertragen. Auf Facebook kursiert derzeit ein Video, in dem ein Vater seinem Sohn vom Drogentod der Mutter erzählt. Vor laufender Kamera. Sein Ziel: Aufklärung. Aber ob das der richtige Weg ist? Darüber diskutiert das Netz.

Youngston. Diese Worte zerreißen einem Herz: „Mommy ist letzte Nacht gestorben, okay?“, sagt Brenden Bickerstaff-Clark zu seinem achtjährigen Sohn, der ihm an einem Tisch gegenübersitzt. Der Junge starrt ihn ungläubig an, fragt nur knapp: „Wie?“ Als der Vater ihn mit der brutalen Wahrheit „An Drogen“ konfrontiert, bricht der Junge weinend in den Armen seiner Großmutter zusammen.

Eine gefühlte Ewigkeit verharrt die Kamera auf dieser Szene, dem schluchzenden Kind und seinem Vater, der dem Jungen etwas unbeholfen die Hand hält, ehe er ihn schließlich auch in die Arme schließt.

Das Video hat sich binnen weniger Tage im Netz verbreitet und wurde bereits über 35 Millionen Mal angeschaut. Es soll drogenabhängigen Eltern als Warnung dienen. Auf Facebook schreibt Bickerstaff-Clark, das sei einer der härtesten Momente seines Lebens gewesen. Er sei selbst seit 95 Tagen clean: „Mein Sohn hat seine Mutter durch Heroin verloren. Bitte lasst euch helfen, damit eure Kinder nicht leiden müssen“, appelliert er an Eltern in vergleichbarer Situation.

Die Reaktionen auf das Video sind gespalten: Einige User werfen dem Vater vor, sein Kind zu instrumentalisieren. Von der „Öffentlichkeitsgeilheit heutiger Generationen“ ist unter anderem die Rede. Ein anderer wiederum schreibt: „Wenn es nur ein Leben rettet, war es das wert.“

