Polizeieinsatz

Polizeieinsatz im Bundesfinanzministerium in Berlin: Den Mitarbeitern der Poststelle ist ein Paket verdächtig vorgekommen. Kriminaltechniker wurden alarmiert. Eine erste Untersuchung ergab: Das Paket war gefährlich.

Berlin. Im Bundesfinanzministerium hat ein verdächtiges Paket einen Polizeieinsatz verursacht. Mitarbeiter der Poststelle des Hauses nahe dem Potsdamer Platz entdeckten es am Mittwoch gegen 10 Uhr, wie die Polizei mitteilte. Kriminaltechniker seien alarmiert worden.

Die Experten der Berliner Polizei untersuchten das Paket, es wurde geröntgt. „Bislang konnte noch nicht eindeutig geklärt werden, was genau das Paket beinhaltet.“ Deshalb sei es „zur weiteren Untersuchung“ auf einen Sprengplatz gebracht worden. Das Ergebnis: Das Paket war gefährlich.

Blitzknallgemisch

Am Nachmittag teilte die Polizei mit, dass sich in dem Paket ein sogenanntes Blitzknallgemisch befand. Dies werde häufig bei der Herstellung von Pyrotechnik verwendet. „Es wäre geeignet gewesen, erhebliche Verletzungen beim Öffnen des Pakets zu verursachen“. Nach Informationen der Märkischen Allgemeinen Zeitung war die Sendung an Finanzminister Schäuble persönlich adressiert. Als Absender war auf dem Umschlag eine Adresse in Griechenland angegeben.

Mitarbeiter des Finanzministeriums hatten das Gebäude verlassen müssen. Die unmittelbare Umgebung der Poststelle wurde geräumt. Der Einsatz dauerte mehrere Stunden.

Von dpa/RND