Mehr als 600 Rettungskräfte sind bei dem Brand im Munitionslager im Einsatz.

© dpa/Twitter

20.000 Menschen auf der Flucht

Explosionen im größten Munitionslager der Ukraine

Das größte Munitionslager der Ukraine steht in Flammen. Das Militär spricht von einem Sabotageakt. Knapp 20.000 Menschen wurden in Sicherheit gebracht, der Luftraum wurde im Umkreis von 40 Kilometern gesperrt. In dem Lager werden 138.000 Tonnen Munition gelagert.