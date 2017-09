Experten bestätigen Tsunami vor Mexiko – vier Tote

Nach schwerem Erdbeben

Ein schweres Erdbeben der Stärke 8,4 hat Mexiko erschüttert. Inzwischen haben Experten erste Tsunami-Wellen vor der Südküste bestätigt. Die Naturkatastrophe kostete mindestens vier Menschen das Leben.

Potsdam. Das Beben sei vor der Pazifikküste des Bundesstaats Chiapas im Süden Mexikos in einer Tiefe von 33 Kilometern registriert worden, teilte das Pazifik-Tsunami-Warnzentrum (PTWC) am Freitagmorgen deutscher Zeit mit. Nach Angaben der US-Erdbebenwarte lag das Zentrum 96 Kilometer südwestlich von Pijijiapan. Die betroffene Region liegt auf dem sogenannten Pazifischen Feuerring, der immer wieder von heftigen Erdbeben erschüttert wird. Das Beben kostete mindestens fünf Menschen das Leben, darunter auch zwei Kindern. Im Bundesstaat Tabasco starb ein Baby, weil ein Beatmungsgerät im Krankenhaus wegen eines Stromausfalls nicht mehr funktionierte, ein weiteres Kind wurde beim Einsturz einer Mauer getötet, wie Gouverneur Arturo Núñez mitteilte. Im Bundesstaat Chiapas wurden in San Cristobál zwei Frauen von Trümmern erschlagen.

Zunächst gab das PTWC eine vorläufige Tsunami-Warnung aus. Es seien große Tsunami-Wellen von über drei Metern möglich, schrieb es beim Kurznachrichtendienst Twitter. Inzwischen bestätigte das Zentrum erste Tsunami-Wellen vor der Küste. Die größte Welle sei bisher einen Meter hoch gewesen, hieß es.

UPDATE: larger #tsunami waves observed in Mexico, as high as 1.0 m or 3.3 ft #PTWChttps://t.co/2derFoF2hS — NWS PTWC (@NWS_PTWC) September 8, 2017

Gefährlich hohe Wellen könnten auch entlang der Küsten von Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Nicaragua bis nach Ecuador entstehen, hieß es. Das Helmholtz-Zentrum in Potsdam gab die Tiefe des Bebens zunächst mit 50 Kilometern an.

Das Erdbeben war auch in der etwa 700 Kilometer entfernten Hauptstadt Mexiko-Stadt und den Bundesstaaten Puebla, Veracruz und Guerrero zu spüren. Mexikos Präsident Enrique Peña Nieto hat rasche Notfallmaßnahmen angekündigt. Er habe sofortige Krisensitzungen der zuständigen Regierungsstellen angeordnet, „um die Lage zu überwachen, zu bewerten und um Maßnahmen zu ergreifen“, teilte er am Freitagmorgen (Ortszeit) auf Twitter mit.

Me dirijo al Centro Nacional de Prevención de Desastres para una evaluación general de los efectos del #sismo en el territorio nacional — Enrique Peña Nieto (@EPN) September 8, 2017

Er machte sich auf den Weg in das nationale Katastrophenzentrum. Der Leiter des Zivilschutzes, Luis Felipe Puente, warnte die Menschen an der Küste der Bundesstaaten Oaxaca und Chiapas vor Wellen bis zu 4,20 Meter Höhe. In Mexiko-Stadt meldeten die Elektrizitätswerke zahlreiche Stromausfälle. Mexikos Innenminister Miguel Ángel Osorio Chong rief das Nationale Notfallkomitee zusammen, um die weiteren Schritte zu koordinieren.

Im Golf von Mexiko ist derzeit zudem der Hurrikan „Katia“ unterwegs. Eine Hurrikan-Warnung sei für Teile des Staats Veracruz ausgegeben worden, berichtete der Wettersender Hurricane News. Im Osten Mexikos könnte es am Freitag und am Wochenende zu heftigem Regen und Sturmböen kommen.

Von RND/dpa/ap/are