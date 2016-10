Tödliche Raserei in Hongkong

Er raste zu seinem Büro in Hong Kongs Finanzviertel, verlor die Kontrolle über seinen Ferrari und tötete dabei einen Mann. Jetzt wurde Robert Ebert, ehemaliger Top-Manager der Deutschen Bank, zu einer Gefängnisstrafe verurteilt.

Hong Kong. Der South China Morning Post zufolge habe ein Gericht Ebert zu einer Haftstrafe von 21 Monaten verurteilt und ein fünfjähriges Fahrverbot erlassen.

Hintergrund des Urteils ist ein tödlicher Unfall im Juni 2015. Der 49-Jährige war damals mit seinem Ferrari durch Hongkong zur Arbeit gerast. An der Tiefgarageneinfahrt verlor er die Kontrolle über den Ferrari und fuhr in einen Wachmann. Der 53-Jährige starb wenige Stunden später an seinen schweren Verletzungen.

Ebert hatte die Raserei zwar im Prozess zugegeben, dennoch versichert, seine Bremsen hätten versagt. Vor Gericht konnten aber keine Bremsprobleme nachgewiesen werden. Die Staatsanwaltschaft hatte eine zehnjährige Haftstrafe gefordert.

