Auktion in England

Ein seltenes Kleidungsstück steht in England zur Auktion bereit: ein Schlüpfer, der Adolf Hitlers Frau Eva Braun gehört haben soll. Das Auktionshaus rechnet mit einem Verkaufspreis von bis zu 500 Euro.

Malvern. Das lilafarbene Höschen stammt aus den 40er Jahren und hat die Initialen „EB“ auf der Vorderseite eingestickt. Am Donnerstag soll das Kleidungsstück versteigert werden. Das Auktionshaus erwartet einen Erlös zwischen 300 und 450 Pfund – etwa 330 bis 500 Euro.

Ein US-amerikanischer Soldat hatte die Reizwäsche angeblich in einem verlassenen Bunker in der Nähe von Hitlers Berghof bei Berchtesgarden gefunden und mit in die Vereinigten Staaten genommen. Es wechselte anschließend noch zwei Mal den Besitzer und landete in Großbritannien, wo es nun verkauft werden soll.

Gebraucht, aber sauber

Auktionatorin Sophie Jones sagte dem „Mirror“: „Die Unterwäsche hat Gebrauchsspuren, aber keine Löcher, und sie ist sehr sauber.“ Sie gehöre einem britischen Sammler. Darüber, dass sich ein neuer Besitzer findet, macht sich die Auktionatorin offenbar keine Sorgen. „Es gibt einen Markt für solche Dinge und es wird sehr interessant sein zu sehen, an wen die Unterwäsche verkauft wird.“

Liebhaber von Eva-Braun-Devotionalien können übrigens nicht nur bei der Reizwäsche zuschlagen. Es stehen auch ein Lippenstifthalter, ein Ring und diverse Fotos zum Verkauf, wie das Auktionshaus auf seiner Seite zeigt.

Von RND/cf

