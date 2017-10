Auf der Pressekonferenz am Freitag wurde dem ermordeten Fotografen Edgar Daniel Esqueda Castro gedacht.

Erneuter Mord an einem Journalisten

Mexiko gilt für Medienleute als eines der gefährlichsten Länder der Welt. Enthüllungen über Schmuggel, Drogen und Korruption mussten viele Journalisten in der Vergangenheit mit dem Leben bezahlen. Am Freitag ist in nahe der Stadt San Luis Potosi ein Fotoreporter mit offensichtlichen Folterspuren tot aufgefunden worden.