Absturz: Ex-Filmmogul Harvey Weinstein droht jetzt ein Haftbefehl.

© dpa

Haftbefehl droht

Ermittlungen gegen Weinstein wegen Vergewaltigung

Die New Yorker Polizei ermittelt in konkreten Vergewaltigungsvorwürfen gegen den Filmmogul Harvey Weinstein, die sie als glaubwürdig einstuft. Sie sammle derzeit Beweise, um dann einen Haftbefehl zu erwirken, sagte der Chef der Kriminalpolizei, Robert Boyce, am Freitag.