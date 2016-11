Vorwurf der Kindesmisshandlung

Erfolg für Brad Pitt: US-Behörden haben die Ermittlungen wegen Kindesmissbrauchs gegen den Hollywood-Star offenbar eingestellt. Für Pitt wäre das ein großer Trumpf im Sorgerechtsstreit mit Angelina Jolie um die sechs Kinder.

Los Angeles. Riesenerleichterung für Brad Pitt: Das Kinder- und Jugendschutzamt von Los Angeles (DCFS) hat die Ermittlungen gegen den Hollywoodstar wegen des Verdachts auf Kindesmisshandlung laut Medienberichten eingestellt. Dies berichteten der Sender CNN und das Promiportal „People“ unter Berufung auf nicht genannte Quellen.

Laut eines Insiders kamen die Ermittler zu dem Schluss, dass der 52-Jährige seinen Sohn Maddox im Privatjet nicht körperlich attackiert hatte. Für Pitt wäre das ein großer Trumpf im Sorgerechtsstreit gegen Angelina Jolie um die sechs Kinder des Ex-Ehepaares. Denn dann wäre die Behauptung seiner Ex, er hätte Maddox grundlos geschlagen und sei eine Gefahr für die Kinder, nicht mehr haltbar.

Eine offizielle Bestätigung liegt nicht vor. Das zuständige Amt teilte auf Anfrage mit, dass solche Angelegenheiten vertraulich behandelt würden. Pitts Sprecher reagierte zunächst nicht.

Pitt fordert gemeinsames Sorgerecht

Angelina Jolie bestätigte dagegen am Mittwoch über ihr Sprecherteam, dass die Behörde eine achtwöchige Untersuchung durchgeführt habe. Sie sei erleichtert, dass dabei Sicherheitsmaßnahmen zu Schutz der Kinder getroffen worden seien, hieß es in der Mitteilung. Jolies Team verwies auf eine Bekanntmachung vom Dienstag, wonach die Kinder in der Obhut der Mutter bleiben sollen. Sie würden ihren Vater aber weiterhin bei Besuchen sehen. Diese Vereinbarung sei auf Empfehlung von Experten bereits vor über einer Woche getroffen und von den Eltern unterzeichnet worden.

Pitt hat sich auch zu dieser Absprache noch nicht geäußert. Allerdings soll der Hollywood-Star erst vorige Woche in einem Gerichtsantrag das gemeinsame Sorgerecht gefordert haben. Damit ist eine endgültige Lösung der Sorgerechtsfrage vermutlich noch offen.

Jolie hatte Mitte September überraschend die Scheidung eingereicht. Sie fordert in dem Antrag das alleinige Sorgerecht für die gemeinsamen sechs Kinder.

Von Dierk Sindermann/RND/dpa/zys

